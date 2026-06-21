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قطر.. بدء قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطر.. بدء قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية القطرية، أعلنت بدء قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان.


وأضافت الخارجية القطرية، أنها تطلع لأن تفضي الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم، وأن تشكيل مجموعات فنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران.

وتابعت أنه تم تشكيل مجموعات متابعة معنية بتنفيذ مذكرة التفاهم ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، وسنواصل العمل مع باكستان والأطراف المعنية لتهيئة بيئة إيجابية تمكن المفاوضات من تحقيق أهدافها.

واشنطن طهران واشنطن وطهران باكستان إيران

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