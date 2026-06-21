بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، إلغاء منتدي الأعمال والعلوم الأمريكي ــــ الإيطالي الذي كان من المقرر عقده غدا الإثنين في ميامي.

وأرجعت وزارة الخارجية الإيطالية – في بيان صحفي، اليوم الأحد– صدر قرار بإلغاء زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاياني إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المنتدى كان جزءا من البرنامج السياسي لزيارة الوزير.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم باطلاع الشركات والجمعيات التجارية على آخر مستجدات مبادرات الشراكة الاقتصادية الثنائية مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في ظل الخلاف العلني غير المسبوق بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.