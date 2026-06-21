قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة ألمانية: الولايات المتحدة لا تستطيع الوصول إلى القمر بدوننا
شاهد.. آلاف الأقباط يشاركون في رابع أيام نهضة السيدة العذراء بدير المحرق| صور
البرميل من 90 لـ 100 دولار.. وزير البترول الأسبق يكشف أسعار النفط بعد وقف حرب إيران وأمريكا
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير
كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول
تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي

روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، إلغاء منتدي الأعمال والعلوم الأمريكي ــــ الإيطالي الذي كان من المقرر عقده غدا الإثنين في ميامي.

وأرجعت وزارة الخارجية الإيطالية – في بيان صحفي، اليوم الأحد– صدر قرار بإلغاء زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاياني إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المنتدى كان جزءا من البرنامج السياسي لزيارة الوزير.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم باطلاع الشركات والجمعيات التجارية على آخر مستجدات مبادرات الشراكة الاقتصادية الثنائية مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في ظل الخلاف العلني غير المسبوق بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزارة الخارجية الإيطالية منتدي الأعمال والعلوم الأمريكي ــــ الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاياني مبادرات الشراكة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

ترشيحاتنا

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وشركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وشركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

الشيف بوراك يشارك لقطة مميزة مع والدته داخل الأهرامات

الشيف بوراك يشارك لقطة مميزة مع والدته داخل الأهرامات

نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط

نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

المزيد