محافظ القاهرة: دعم وتأهيل ذوي الهمم أولوية للدولة في بناء الإنسان

‏شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغى بمنطقة المعادى، والذي تم تنفيذه في إطار جهود المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى، وبالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، والشركة الحديثة للحفر (MCD)، ومؤسسة صحتنا للتنمية بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للأطفال من ذوى الشلل الدماغى .

‏ ‏جاء ذلك بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبق وسفيرة جمعية واحة نور الحياة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبق ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وم. مصطفى الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، وعمرو شاكر مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا ود. تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ود. أميرة نبيل المشرف على الأنشطة المجتمعية بالشركة الحديثة للحفر نائبًا عن م. تامر صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة، والنائب علي عبدالونيس عضو مجلس النواب، وا. هند عليان ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول ومسئولى مؤسسات المجتمع المدنى.

‏ ‏وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضع بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتولى اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين ذوى الهمم وتوفير مختلف أوجه الرعاية الصحية والتأهيلية لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

‏ ‏وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادى ، ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية أصبحت أحد المحاور الرئيسية الداعمة لجهود التنمية المستدامة، وأن قطاع البترول المصرى يقدم نموذجًا مشرفًا في دعم المبادرات والمشروعات ذات البعد الإنسانى والاجتماعى .

‏‏وأوضح صابر أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت دعم منظومة العلاج والتأهيل بأجهزة حديثة ومتطورة، من بينها جهاز إعادة التأهيل المتخصص "R-Force"، والذى يعد من الأجهزة المتميزة والنادرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال ورفع كفاءة برامج التأهيل والعلاج الطبيعي وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

‏‏وثمن محافظ القاهرة الدور الوطنى الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة الحديثة للحفر (MCD)، مشيدًا بجهود جمعية واحة نور الحياة وجميع القائمين على هذا العمل الإنسانى الذي يساهم في تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم، ويعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي التي يتميز بها المجتمع المصرى .

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‏وأكد الدكتور ابراهيم صابر أن محافظة القاهرة مستمرة في دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوى الهمم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق حياة كريمة وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين.

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‏ وأعرب محافظ القاهرة عن تمنياته بأن يواصل المركز أداء رسالته الإنسانية النبيلة في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متميزة للأطفال، بما يسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقًا لهم ولأسرهم، ويعزز من جهود الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية.