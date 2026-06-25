قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براءة بهاء حسني من سب وقذف حسين الجسمي .. ماذا حدث؟
لينا صوفيا تبكي بعد نجاتها من حادث سير.. وتؤكد: كنت خايفة أكون أنا الغلطانة
أخبار السيارات | موديلات صينية 2026 سيدان جديدة في مصر.. انطلاق شاحنة رام 1500 TRX موديل 2027 .. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%
حنان مطاوع تستمتع بزيارة المتحف المصري الكبير.. وتشيد بعظمة الحضارة المصرية
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد تبرأتها في قضية السرقة بالإكراه
مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية عبر سلسلة "CARRY ON"
مصر تعرب عن تعازيها لـ فنزويلا في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والذهب والعملات.. إسرائيل تواصل استهدافها للأطفال الفلسطينيين.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة
موجة أوروبا الملتهبة تثير التساؤلات.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية؟
من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق
3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026 قبل مباراة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ القاهرة: دعم وتأهيل ذوي الهمم أولوية للدولة في بناء الإنسان

افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغى
افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغى
أ ش أ

‏شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغى بمنطقة المعادى، والذي تم تنفيذه في إطار جهود المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى، وبالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، والشركة الحديثة للحفر (MCD)، ومؤسسة صحتنا للتنمية بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للأطفال من ذوى الشلل الدماغى .

‏ ‏جاء ذلك بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبق وسفيرة جمعية واحة نور الحياة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبق ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وم. مصطفى الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، وعمرو شاكر مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا ود. تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ود. أميرة نبيل المشرف على الأنشطة المجتمعية بالشركة الحديثة للحفر نائبًا عن م. تامر صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة، والنائب علي عبدالونيس عضو مجلس النواب، وا. هند عليان ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول ومسئولى مؤسسات المجتمع المدنى.

‏ ‏وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضع بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتولى اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين ذوى الهمم وتوفير مختلف أوجه الرعاية الصحية والتأهيلية لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

‏ ‏وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادى ، ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية أصبحت أحد المحاور الرئيسية الداعمة لجهود التنمية المستدامة، وأن قطاع البترول المصرى يقدم نموذجًا مشرفًا في دعم المبادرات والمشروعات ذات البعد الإنسانى والاجتماعى .

‏‏وأوضح صابر أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت دعم منظومة العلاج والتأهيل بأجهزة حديثة ومتطورة، من بينها جهاز إعادة التأهيل المتخصص "R-Force"، والذى يعد من الأجهزة المتميزة والنادرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال ورفع كفاءة برامج التأهيل والعلاج الطبيعي وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

‏‏وثمن محافظ القاهرة الدور الوطنى الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة الحديثة للحفر (MCD)، مشيدًا بجهود جمعية واحة نور الحياة وجميع القائمين على هذا العمل الإنسانى الذي يساهم في تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم، ويعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي التي يتميز بها المجتمع المصرى .

‏وأكد الدكتور ابراهيم صابر أن محافظة القاهرة مستمرة في دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوى الهمم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق حياة كريمة وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين.

‏ وأعرب محافظ القاهرة عن تمنياته بأن يواصل المركز أداء رسالته الإنسانية النبيلة في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متميزة للأطفال، بما يسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقًا لهم ولأسرهم، ويعزز من جهود الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المعادى قطاع البترول المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

موعد اذان المغرب يوم عاشوراء

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. ودعاء النبي عند الإفطار انتهز وقت الإجابة

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

جانب من الجولة

الأوقاف تواصل المتابعة الدعوية والإدارية بمديرية البحيرة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد