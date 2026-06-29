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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منصة سعودية تركية للتعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري

اتفاقية سعودية تركية
اتفاقية سعودية تركية
أ ش أ

وقّع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والبورصات التركية (TOBB)، اليوم في العاصمة التركية أنقرة، مذكرة تفاهم لتأسيس المنتدى السعودي التركي للغرف (TSCF)، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

وقّع المذكرة عن الجانب السعودي: رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله صالح كامل، وعن الجانب التركي: رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار مؤسسي دائم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في المملكة وتركيا، وتطوير الحوار التجاري والاستثماري؛ بما يسهم في تنمية التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتشمل مجالات التعاون بحسب بنود المذكرة تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري، وتيسير التبادل التجاري والاستثمار الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البعثات الفنية والبرامج التدريبية والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية.

كما ينص الاتفاق على عقد منتدى سعودي تركي للحوار التجاري بصورة دورية، وبناء شبكة تعاون بين الغرف التجارية في البلدين، وإعداد الدراسات والإصدارات الاقتصادية، وتعزيز التعاون في قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والملاحة البحرية، والطيران، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز التكامل الاقتصادي.

وبموجب المذكرة، يتولى المنتدى تنسيق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال مجلس إدارة مشترك يضم عشرة أعضاء، برئاسة مشتركة من الجانبين.. فيما تتولى الأمانتان العامتان للاتحادين مهام الأمانة العامة، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعين سنويًا بالتناوب بين المملكة وتركيا، فيما يعقد المنتدى مرة واحدة على الأقل كل عام.

يأتي تأسيس المنتدى السعودي التركي للغرف امتدادًا للتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية التركية؛ بما يوفر إطارًا مؤسسيًا دائمًا لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في البلدين.

ويمثل اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية (TOBB) المظلة الرئيسية للقطاع الخاص التركي، ويضم أكثر من 1.5 مليون شركة ومؤسسة عبر 365 غرفة تجارة وصناعة وبورصة سلعية.. كما يقود مجالس أعمال دولية مع عدد من الدول، ويضطلع بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية لتركيا على المستوى الإقليمي والدولي.

اتحاد الغرف السعودية البورصات التركية أنقرة المنتدى السعودي التركي

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