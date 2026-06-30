الأخضر بكام؟..سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يونيو استقرارا أمام الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم، بعد انخفاض الدولار خلال الايام المقبلة وسط توقعات باستمرارا انخفاض بشكل أكبر.

وأظهرت التعاملات الصباحية استمرار حالة الاستقرار في أسعار الدولار داخل عدد من البنوك، مع وجود فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر، وفق أحدث البيانات المعلنة في بداية التعاملات.

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك وأقل سعر لشراء الدولار ..

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

-49.22 جنيه للشراء.

-49.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

-49.25 جنيه للشراء.

-49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

-49.25 جنيه للشراء.

-49.359 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-49.23 جنيه للشراء.

- 49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

-49.20 جنيه للشراء.

-49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-49.20 جنيه للشراء.

-49.305 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

-49.25 جنيه للشراء.

-49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

-49.19 جنيه للشراء.

-49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

-49.25 جنيه للشراء.

-49.35 جنيه للبيع.

تراجع الدولار

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال الايام الأخيرة لكنه ظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب شهرية له في نحو عام، مدعومًا بالتوترات المستمرة في منطقة الخليج، وترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتبادل الولايات المتحدة وإيران تصريحات حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يتفق الطرفان على وقف الهجمات المتبادلة وعقد اجتماع في قطر اليوم الثلاثاء، وهو ما أبقى المستثمرين في حالة حذر بشأن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتفعت أسعار النفط امس عقب الهجمات التي أدت مجددًا إلى تباطؤ حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.