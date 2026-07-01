انعقاد أولى جلسات البرلمان السوري الجديد الإثنين المقبل.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ سوريا تشهد للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أكثر من عام ونصف، تشكيل برلمان جديد، موضحاً أن مجلس الشعب سيعقد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأجواء العامة في دمشق تتسم بقدر كبير من الارتياح تجاه التشكيلة التي أُعلنت اليوم، ولا سيما القائمة التي شكلها الرئيس أحمد الشرع، والتي تمثل حصته البالغة 70 عضواً ضمن البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 210، بينما يضم المجلس حالياً 207 أعضاء، في ظل غياب انتخاب 3 أعضاء من محافظة السويداء، رغم تمثيل المحافظة بعضوين في التشكيلة الرئاسية.

ارتياحاً كبيراً للتشكيلة النهائية التي خرج بها مجلس الشعب

وأوضح هملو أن قائمة الرئيس أحمد الشرع تضم كفاءات ووجهاء وأعياناً وشيوخ قبائل، إلى جانب كتاب وفنانين واقتصاديين ورجال دين، مشيراً إلى أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية، سواء عبر الجلسات والحوارات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ارتياحاً كبيراً للتشكيلة النهائية التي خرج بها مجلس الشعب، وبصورة خاصة لقائمة الرئيس.