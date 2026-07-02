قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص
وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة
البرلمان العربي يرفض إقصاء وكالة الأونروا وأية محاولات تهدف لتقسيم غزة
مكالمة واحدة بددت مدخرات العمر.. كيف سقط ضحايا "موظف البنك الوهمي" في فخ الاحتيال؟
سعر الدولار مساء اليوم بعد إجازة 30 يونيو
7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات
جري وراها في الشارع.. سائق ميكروباص يعتدي على سيدة طالبته بخفض صوت الكاسيت
زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد
عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح
زوجته حررت ضده محضرًا.. القبض على المتهم بتصوير نقطة شرطة بالفيوم
الوزراء: مصر وجهة عالمية في استضافة البطولات الرياضية الكبرى
تحذيرات من تناول عصير القصب عند تغير اللون أو الرائحة.. ومخاطر الثلج غير الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، موجهاً بمواصلة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة .

تنسيق حكومى متكامل لتنفيذ حملات الإزالة
تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وترسيخ هيبة الدولة، والحفاظ على حقوقها.

نتائج إيجابية لحملات المرحلة الثالثة


أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 85 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 25 ألف و208 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 5.5 أفدنة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق المستهدفات الزمنية للموجة الحالية.

التصدى لكافة صور التعديات والمخالفات
شملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات التعدى الخاصة بطلبات التقنين التى تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب إزالة حالات التعدى فى المهد قبل تفاقمها، فضلاً عن الحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية
وأكد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة اليومية لتنفيذ حملات الإزالة، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية، وعدم التهاون فى مواجهة أى تعديات جديدة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ودعماً لمسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29، من خلال تنسيق متكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، بما يسهم فى إسترداد حقوق الدولة، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، دعماً لجهود التنمية المستدامة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | مواصفات ساوايست اس 05 موديل 2027 .. أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2027 في السعودية

شركة آبل

"آبل" تخطط لإطلاق 5 طرازات آيفون جديدة حتى 2027 وترفع مستهدف إنتاج الهواتف القابلة للطي

جوجل

جوجل تتجاوز مستهدفها الاستثماري في أفريقيا وتطلق مبادرات تكنولوجية جديدة

بالصور

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد