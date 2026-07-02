محافظ أسوان يتابع جهود وحدة السكان لتعزيز التنمية وتحسين الخصائص السكانية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال الفترة الحالية ، والتى تستهدف تعزيز الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المراكز والقرى.

يأتى ذلك فى ضوء إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 .

دعم وزارة التنمية المحلية وتعزيز الإستجابة للقضية السكانية

تأتى هذه الجهود فى إطار الرعاية المباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبدعم فنى متواصل من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل بهدف خفض معدلات النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية ، ودعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مبادرات تنموية تستهدف القرى الأكثر احتياجاً

نفذت وحدة السكان بمحافظة أسوان بقيادة رانيا مغربى سلسلة من المبادرات والأنشطة التنموية، بعد رصد احتياجات المواطنين وتحديد أولويات التدخل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإستهداف المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وتعزيز مشاركة الجهات التنفيذية والشريكة في سرعة الاستجابة للقضية السكانية وتحقيق التنمية المجتمعية.

الإستثمار فى الإنسان ورفع الوعى المجتمعى



وضمن محور الإستثمار فى رأس المال البشرى ، تم تنفيذ مبادرة "تراحم"، إلى جانب مبادرة "يلا نشتغل" لدعم ثقافة العمل والإنتاج، كما تم تنفيذ مبادرة "المسؤولية الرقمية" لنشر الوعى بالإستخدام الآمن للتكنولوجيا، والتعريف بمخاطر الإنترنت ، وتسليط الضوء على الإستخدامات الإيجابية والتحديات المرتبطة بالذكاء الإصطناعى ، كما تم تنفيذ مبادرة "نحو جيل واعى " من خلال تنظيم ندوات توعوية لتصحيح المفاهيم السكانية والصحية المغلوطة لدى الشباب، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

تمكين المرأة وحماية الفتيات

وفي إطار دعم المرأة المصرية، نفذت وحدة السكان مبادرة "رفقاً بالقوارير"، والتي استهدفت دعم تعليم الفتيات المراهقات، والحد من التسرب من التعليم، إلى جانب التوعية بمخاطر ختان الإناث، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها داخل المجتمع.

التعليم والبيئة من أجل مستقبل مستدام

وفي محور التعليم والتعلم، جرى تنفيذ مبادرة "قرى بلا أمية"، التي تستهدف تغيير النظرة إلى الأمية باعتبارها قضية مجتمعية وتنموية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.

كما شهد محور البيئة تنفيذ مبادرة "صحتنا في بيئتنا"، بالتعاون مع الإدارة البيئية ووحدة المخلفات الصلبة، لتنظيم ندوات توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة، ورفع الوعي بالتغيرات المناخية، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية.

تعزيز الوعي السكاني والإعلام المجتمعي

وفي محور الاتصال والإعلام، نفذت وحدة السكان مبادرة "ثقافتنا في معرفتنا" بالتعاون مع مختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لنشر الوعي بالقضية السكانية، والتعريف بمحاور وأهداف الاستراتيجية القومية للسكان، وربطها بمستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، كما تم تنفيذ مبادرة "تحدث معه"، والتي استهدفت رفع وعي الرجال بالقضايا المجتمعية المهمة، والتوعية بمخاطر المخدرات، والتحرش، والعنف المجتمعى، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً.



تواصل محافظة أسوان تنفيذ المبادرات التنموية والتوعوية التى تستهدف تحسين الخصائص السكانية، وبناء الإنسان، وتمكين المرأة والشباب بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 .