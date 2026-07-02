أسوان تفوز بحوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام للعام الرابع على التوالي

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن فوز المحافظة بالدورة الحالية من مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى" للعام الرابع على التوالى ، وهى المبادرة التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للعام الإستثمارى 2025 / 2026، وهو ما أسفر عن إعتماد مالى إضافى للخطة الإستثمارية للمحافظة ، بما يدعم تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

فى ضوء توجهات الدولة المصرية نحو رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز منظومة التخطيط والإستثمار لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .

إنجاز يعكس كفاءة الأداء المؤسسى

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا الفوز يعكس حجم الجهود التى بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تطوير منظومة التخطيط وإدارة الإستثمارات العامة موجهاً الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتور أحمد رستم على دعمها المتواصل للمحافظات .

كما وجه عمرو لاشين الشكر والتقدير إلى فرق العمل بالمحافظة التى ساهمت فى إعداد ملف التقييم وتحقيق هذا الإنجاز بقيادة المحاسبة نور فؤاد مدير إدارة التخطيط ، مؤكداً أن روح التعاون والعمل الجماعى كانت العامل الرئيسى وراء تحقيق هذا التميز.

دعم كفاءة التخطيط والإستثمار المحلى



وأوضح محافظ أسوان أن المبادرة تستهدف تحفيز المحافظات على تطوير آليات التخطيط وإدارة الإستثمارات العامة ، ورفع كفاءة متابعة تنفيذ المشروعات، وقياس مؤشرات الأداء، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

دافع لمواصلة مسيرة التنمية

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء المؤسسى ، وتحسين مؤشرات العمل التنفيذي ، وتنفيذ مشروعات تنموية نوعية تلائم إحتياجات المواطنين، وتسهم فى دعم جهود التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية .

تواصل محافظة أسوان تعزيز مكانتها بين المحافظات المتميزة فى إدارة الإستثمار العاممن خلال تطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات، وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.