قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وتطور منظومة الإدارة
الصرف يبدأ 20 يوليو.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة رسميًا 2026
مصطفى بكري: 3 يوليو يوم حاسم في تاريخ مصر.. و30 يونيو لحظة إنقاذ للوطن
تركي آل الشيخ ينفي تدخله للصلح بين مي عمر وياسمين عبد العزيز
الهلال الأحمر يواصل دعمه للأسر المتضررة من حريق منشية ناصر.. صور
سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك
مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
بعد وفاة نجلها أليكس.. معلومات عن الفنانة السورية نورا رحال؟
بعيدا عن الصيف.. فيفا يدرس تغيير موعد كأس العالم
الصحة: نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027
موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع
التعليم: 30% من أسئلة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2026 للطالب المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك البحرين يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات الإقليمية والدولية

ملك البحرين يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات الإقليمية والدولية
ملك البحرين يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات الإقليمية والدولية
أ ش أ

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم /الخميس/، بالمنامة، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، المستجدات الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما تم التطرق خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها المنطقة، وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشاد الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات ثنائية وثيقة وتنسيق مستمر، وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات ولاسيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري كبلدين صديقين وحليفين.

ونوه العاهل البحريني بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد السلام الدولي.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر المستجدات الإقليمية والدولية الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

ترشيحاتنا

القولون

إزاى تحسن صحة القولون .. إليك حيل رخيصة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق علاج آلام القولون العصبي.. تكدس الدهون في البنكرياس قد يصيب ثلث سكان العالم

القدمين

القدم الرياضي.. اكتشف أسبابه وطرق العلاج

بالصور

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد