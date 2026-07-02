ملك البحرين يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات الإقليمية والدولية

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم /الخميس/، بالمنامة، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، المستجدات الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما تم التطرق خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها المنطقة، وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشاد الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات ثنائية وثيقة وتنسيق مستمر، وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات ولاسيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري كبلدين صديقين وحليفين.

ونوه العاهل البحريني بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد السلام الدولي.