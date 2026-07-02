قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء
تغيير الموعد.. تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة
أزهري: الغش بالثانوية العامة من كبائر الآثام وعقابه بوادي بالنار
مصطفى بكري: افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وتطور منظومة الإدارة
الصرف يبدأ 20 يوليو.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة رسميًا 2026
مصطفى بكري: 3 يوليو يوم حاسم في تاريخ مصر.. و30 يونيو لحظة إنقاذ للوطن
تركي آل الشيخ ينفي تدخله للصلح بين مي عمر وياسمين عبد العزيز
الهلال الأحمر يواصل دعمه للأسر المتضررة من حريق منشية ناصر.. صور
سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك
مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
بعد وفاة نجلها أليكس.. معلومات عن الفنانة السورية نورا رحال؟
بعيدا عن الصيف.. فيفا يدرس تغيير موعد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستارمر يعتذر رسميا عن دور بريطانيا في التبني القسري لأبناء الأمهات غير المتزوجات

ستارمر يعتذر رسميا عن دور بريطانيا في التبني القسري لأبناء الأمهات غير المتزوجات
ستارمر يعتذر رسميا عن دور بريطانيا في التبني القسري لأبناء الأمهات غير المتزوجات
أ ش أ

قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتذارا رسميا باسم الدولة البريطانية عن دورها في فصل عشرات الآلاف من الأمهات غير المتزوجات عن أطفالهن وإجبارهن على التخلي عنهم للتبني خلال الفترة من 1949 إلى 1976، واصفا هذه الممارسات بأنها "وصمة عار" في تاريخ البلاد.

وقال ستارمر- في كلمة أمام مجلس العموم- إن الدولة "تشعر بأسف عميق وصادق" تجاه ما تعرضت له النساء اللاتي "أُجبرن أو تعرضن للترهيب أو التضليل حتى اعتقدن أنه لم يكن أمامهن خيار سوى التخلي عن أطفالهن"، مشيرا إلى أن نحو 185 ألف طفل وُلدوا لأمهات غير متزوجات في إنجلترا وويلز جرى تبنيهم خلال تلك الفترة، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

كما أعلن ستارمر عن إجراءات لدعم المتضررين، تشمل تسهيل الوصول إلى سجلات التبني وتوفير خدمات للصحة النفسية.

وأشار التقرير إلى أن الاعتذار يأتي بعد سنوات من مطالبات الناجين والناشطات بالاعتراف بهذه الممارسات، كما أعقب اعتذارات مماثلة صدرت عن حكومتي اسكتلندا وويلز، وكنيسة إنجلترا، التي أقرت بدورها في تلك السياسات، بينما أكد ستارمر أن الدولة تتحمل مسؤولية الأنظمة التي موّلتها ومنحتها الشرعية، وأسهمت في وقوع تلك الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن بريطانيا تنضم بذلك إلى دول أخرى، بينها أستراليا وأيرلندا، قدمت اعتذارات رسمية عن سياسات التبني القسري التي مورست بحق الأمهات غير المتزوجات في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بعدما خلفت آثارا نفسية واجتماعية استمرت لعقود.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتذارا رسميا باسم الدولة البريطانية وصمة عار توفير خدمات للصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري: عمالة الأطـ فال واقع مؤلم يتكرر ووفاة 9 صغار بأسيوط مأساة تهز الضمير الإنساني

الكهرباء

خبير: مصر انتقلت من أزمة انقطاع الكهرباء إلى مضاعفة إنتاج الطاقة

30 يونيو

«استعادوا دولتهم».. رضا فرحات: 30 يونيو أعادت الاستقرار وأثبتت أن الأمن والتنمية لا ينفصلان

بالصور

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد