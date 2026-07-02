ستارمر يعتذر رسميا عن دور بريطانيا في التبني القسري لأبناء الأمهات غير المتزوجات

قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتذارا رسميا باسم الدولة البريطانية عن دورها في فصل عشرات الآلاف من الأمهات غير المتزوجات عن أطفالهن وإجبارهن على التخلي عنهم للتبني خلال الفترة من 1949 إلى 1976، واصفا هذه الممارسات بأنها "وصمة عار" في تاريخ البلاد.

وقال ستارمر- في كلمة أمام مجلس العموم- إن الدولة "تشعر بأسف عميق وصادق" تجاه ما تعرضت له النساء اللاتي "أُجبرن أو تعرضن للترهيب أو التضليل حتى اعتقدن أنه لم يكن أمامهن خيار سوى التخلي عن أطفالهن"، مشيرا إلى أن نحو 185 ألف طفل وُلدوا لأمهات غير متزوجات في إنجلترا وويلز جرى تبنيهم خلال تلك الفترة، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

كما أعلن ستارمر عن إجراءات لدعم المتضررين، تشمل تسهيل الوصول إلى سجلات التبني وتوفير خدمات للصحة النفسية.

وأشار التقرير إلى أن الاعتذار يأتي بعد سنوات من مطالبات الناجين والناشطات بالاعتراف بهذه الممارسات، كما أعقب اعتذارات مماثلة صدرت عن حكومتي اسكتلندا وويلز، وكنيسة إنجلترا، التي أقرت بدورها في تلك السياسات، بينما أكد ستارمر أن الدولة تتحمل مسؤولية الأنظمة التي موّلتها ومنحتها الشرعية، وأسهمت في وقوع تلك الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن بريطانيا تنضم بذلك إلى دول أخرى، بينها أستراليا وأيرلندا، قدمت اعتذارات رسمية عن سياسات التبني القسري التي مورست بحق الأمهات غير المتزوجات في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بعدما خلفت آثارا نفسية واجتماعية استمرت لعقود.