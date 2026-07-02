رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو من باريس لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم الوصاية الهاشمية

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في باريس، تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك لإيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية، ووقف العدوان الإسرائيلي، ودعم حل الدولتين، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد الفايز- وفقا لبيان، اليوم /الخميس/- على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وفرنسا، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في المملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والبرلمانية.

من جانبه.. أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والأردن، مجددا التزام فرنسا بدعم المملكة وتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وشملت زيارة الفايز، إلى فرنسا لقاءات مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، إضافة إلى زيارة لواء إطفاء باريس ومنظمة "كامبوس فرانس"، لبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتعليم وتبادل الخبرات.