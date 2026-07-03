أسامة كمال: الجيش والشرطة قدما مئات الشهداء لتبقى مصر آمنة

أعرب الإعلامي أسامة كمال عن فخره بالقوات المسلحة المصرية ورجالها، مؤكدًا أن الجيش المصري نجح في حسم معركته ضد الإرهاب رغم التهديدات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، إنه يشعر بالفخر بالمجند المصري وصف الضابط والضابط والقادة العسكريين، الذين واجهوا الإرهاب بمختلف تنظيماته، من القاعدة وداعش إلى الجماعات المتطرفة والعناصر المأجورة التي حاولت استهداف أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة قدمتا مئات الشهداء من مختلف الرتب، دفاعًا عن الوطن، مؤكدًا أن تضحياتهم كانت السبب في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، ليجسدوا معنى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وأشار أسامة كمال إلى أنه كان أول إعلامي يذيع أغنية الفنان الأردني عمر عبدالله في حب الجيش المصري، معتبرًا أن حب الجيش المصري أصبح شعورًا يتجاوز حدود مصر إلى الشعوب العربية التي تقدر دور القوات المسلحة في حماية الوطن.