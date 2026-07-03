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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا..اشتباكات بين مسلحين والأمن بالسويداء ومصرع 2 وإصابة 16 آخرين

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفاد التلفزيون السوري بوقوع اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الأمن بالسويداء حيث تسببت الإشتباكات  في مقتل اثنين وإصابة 16 آخرين.

وفي وقت لاحق ؛ استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عابدين ومحيطها بريف درعا الغربي في سوريا، بقذائف المدفعية ورشاشات الطيران المروحي، وسط حالة نزوح محدودة للسكان إلى البلدات والقرى المحيطة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القصف الإسرائيلي سبب أضراراً مادية بالمكان والأراضي الزراعية، دون ورود معلومات عن تسجيل إصابات بشرية، مع استمرار تحليق للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.

وأوضحت "سانا" أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية عابدين، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة، ما دفع الأهالي إلى إغلاق الطرق المؤدية إليها بالحجارة، لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل مرة أخرى داخلها، بالتوازي مع إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه الأهالي وقنابل مضيئة في أجواء حوض اليرموك قبل انسحابها.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت من تلة المغر غربي قرية عابدين، بعد أن نصبت خياماً فيها.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي شملت خلال الأيام الماضية توغلات متكررة في عدد من قرى ريفي درعا والقنيطرة، وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المدنيين وإطلاق النار والقذائف، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي.

سوريا السويداء التليفزيون السوري قوات الاحتلال الإسرائيلي ريف درعا

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