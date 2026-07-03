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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يدعم أقطاي عبد الله قبل مواجهة أستراليا: قولوا آمين يا رب العالمين

اقطاي
اقطاي
باسنتي ناجي

حرص الإعلامي خالد الغندور على توجيه رسالة دعم إلى أقطاي عبد الله، لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة أستراليا المرتقبة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر 

ونشر الغندور صورة للاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: “إن شاء الله يلعب ويعمل حاجة.. هو وكل لاعبي مصر.. قولوا آمين يا رب العالمين.”

وجاءت رسالة الغندور في إطار مساندة لاعبي المنتخب الوطني قبل المباراة المهمة، متمنيًا أن يقدم أقطاي وباقي اللاعبين أداءً قويًا يقود الفراعنة إلى التأهل للدور التالي من المونديال.

يستعد منتخب مصر لمواجهة استراليا في اطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026

وتأهل منتخب مصر في  إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.

أما منتخب أستراليا، فتأهل إلى عقب احتلاله المركز الثاني.

ويغيب عن المنتخب المصري عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة والايقاف. 

ويغيب أحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية بينما يغيب محمد عبد المنعم نتيجة إصابتة في الكاحل، ويغيب مهند لاشين لحصوله على إنذارين خلال دور المجموعات.

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