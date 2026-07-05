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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة بالدقي تطلق معرض بيع الكتب بأسعار رمزية للجمهور خلال يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية، في إطار جهودها لنشر الثقافة وتشجيع القراءة وإتاحة الكتب لمختلف فئات المجتمع، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 10 و11 يوليو 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بحديقة المكتبة بمقرها في 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا)، المتفرع من شارع النيل، الجيزة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات المعرفية والأدبية والثقافية، بما يلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار، مع طرحها بأسعار رمزية تتيح للجمهور فرصة اقتناء الكتب وتنمية مكتباتهم الشخصية بتكلفة مناسبة.

وأكدت مكتبة مصر العامة أن إقامة المعرض تأتي ضمن رسالتها الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي، ودعم عادة القراءة، وإتاحة المعرفة للجمهور، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية ومبادرات مجتمعية تسهم في نشر الكتاب وتوسيع دائرة الاستفادة منه.

ودعت المكتبة أعضاءها إلى اصطحاب بطاقة العضوية وإبرازها عند الشراء، تيسيرًا لإجراءات الحصول على الكتب والاستفادة من العروض المتاحة خلال فترة المعرض.

ويعد معرض بيع الكتب أحد الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير من رواد المكتبة والمهتمين بالقراءة، لما يوفره من عناوين متنوعة في الأدب والتاريخ والعلوم والفكر وكتب الأطفال وغيرها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز التواصل بين الجمهور والكتاب.

مكتبة مصر العامة الرئيسية بيع الكتب نشر الثقافة شارع جمال حمدان مختلف المجالات المعرفية والأدبية

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