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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ختام مهرجان فرق الأقاليم.. أنشطة متنوعة في شارع الفن.. واستقبال عروض القومي بالمنصورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال الشرقاوي

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة فعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، وتستمر الفعاليات حتى 11 يوليو الجاري، وتشمل عروضا فنية ومسرحية، ورشا تفاعلية ومسابقات ثقافية للأطفال، إلى جانب أنشطة مبادرة "شارع الفن" بالمحافظات، وعروض المهرجان القومي للمسرح، وذلك في إطار جهود الهيئة لنشر الثقافة والفنون، وإثراء الحراك الإبداعي بالمحافظات، والوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف فئات الجمهور.

ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته الثامنة والأربعين

يشهد مسرح السامر بالعجوزة بعد غد الثلاثاء، حفل ختام الدورة 48 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.
يقام الحفل في التاسعة والنصف مساء ويتضمن إعلان النتائج، وتوزيع الجوائز على العروض الفائزة، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، وصناع العروض، ونخبة من المسرحيين، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الحركة المسرحية.

أنشطة متنوعة في "شارع الفن" بالمحافظات

تتواصل هذا الأسبوع الفعاليات الثقافية والفنية لمبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن خطة نشر الفنون والإبداع في الميادين والفضاءات العامة، في إطار المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة".
وتنفذ الفعاليات يومي الخميس والجمعة في محافظات: الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، وبني سويف وذلك في السادسة مساء، بالإضافة إلى أسوان في الثامنة مساء، وتتنوع ما بين الورش والعروض الفنية، وورش الحكي، ومعارض الفن التشكيلي والأنشطة التفاعلية للأطفال، وغيرها.

جولات متنوعة للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأطفال والنشء، ينظم أتوبيس الفن الجميل خلال الأسبوع، عددا من الجولات الميدانية بالمجان. 
تنطلق الفعاليات الأربعاء 8 يوليو مع زيارة إلى قصر البارون إمبان، في العاشرة صباحا، يليها زيارة يوم الخميس 9 يوليو إلى متحف جاير أندرسون.


فتاة المترو" و"مائة وثلاثون قطعة" على مسرح أم كلثوم بالمنصورة ضمن المهرجان القومي للمسرح

يستقبل مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة هذا الأسبوع، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته التاسعة عشرة.
يأتي العرض الأول بعنوان "فتاة المترو"، النص الفائز بجائزة التأليف المسرحي للمهرجان، تأليف هاني قدري، وبطولة عزت زين، وإشراف عام محسن رزق، ويشارك في تنفيذ عناصر العرض وتمثيله مجموعة من متدربي وخريجي ورش المهرجان القومي للمسرح المصري، ويعرض يوم الأربعاء 8 يوليو في التاسعة مساء.
أما الثاني يأتي بعنوان "مائة وثلاثون قطعة" تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويعرض يوم الجمعة 10 يوليو في التاسعة مساء أيضا.

وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية إلى جانب اللقاءات الأدبية والتوعوية، والعروض المسرحية والغنائية المقدمة بالمجان بالمحافظات ضمن الأنشطة الصيفية، بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة بذكرى ثورة 23 يوليو.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة عروضا فنية ومسرحية مسابقات ثقافية للأطفال مبادرة شارع الفن

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