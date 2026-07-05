سهل ولا صعب.. طلاب الثانوية العامة بأسوان يروون انطباعهم عن امتحان الإنجليزي

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، اليوم، حالة من التباين في آراء الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

اختلفت تقييماتهم بين من وصف الامتحان بأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن رأى أنه تضمن بعض الأسئلة التي احتاجت إلى تركيز كبير واشتملت على "تريكات" صعبة، خاصة في عدد من الجزئيات.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء متوازنًا في مجمله، وأن غالبية الأسئلة كانت مباشرة ويمكن التعامل معها، فيما أشار آخرون إلى أن بعض النقاط جاءت لقياس الفهم والتمييز بين مستويات الطلاب، وهو ما استغرق منهم وقت إضافى أثناء الحل.

الثانوية العامة

وأعرب الطلاب عن ارتياحهم النسبي مقارنة بامتحان مادة الكيمياء، مؤكدين أن امتحان اللغة الإنجليزية كان أقل صعوبة، وأسهم في تحسين حالتهم النفسية بعد حالة القلق التي صاحبت امتحان الكيمياء، معربين عن أملهم في أن تأتي الامتحانات المتبقية بنفس المستوى من التوازن والوضوح.

وسادت محيط اللجان أجواء من الهدوء والتنظيم، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.