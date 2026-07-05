قبرص تستثمر 168 مليون يورو لمعالجة أزمة نقص المياه

قالت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصية، ماريا بانايوتو، إن الحكومة ستخصص مبلغًا قدره 168 مليون يورو لمعالجة أزمة نقص المياه في البلاد، مشيرًة إلى خطط أوسع نطاقًا لاستثمار 454 مليون يورو في القطاع الزراعي من خلال السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي.

وأضافت بانايوتو -حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، اليوم /الأحد/- أن ندرة المياه لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الزراعة، إلى جانب تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضحت أن حزمة التمويل البالغة 168 مليون يورو تركز على ثلاث أولويات، وهي التوسع في طاقة تحلية المياه لتوفير مياه الخزانات لأغراض الري، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتحديث شبكات الري للحد من الفاقد من المياه.

ولفتت وزيرة البيئة القبرصية إلى أن بلادها تعيد بالفعل استخدام حوالي 90 في المائة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث تلبي المياه المعاد تدويرها حوالي 37 في المائة من احتياجات الري في البلاد.

وبحسب بانايوتو، فإن الهدف طويل الأمد للحكومة هو أن تأتي جميع إمدادات مياه الشرب من محطات تحلية المياه، مما يتيح تخصيص مياه السدود للاستخدام الزراعي فقط.