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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء نويبع البحري يشهد تداول 3408 أطنان بضائع و243 شاحنة

شهد ميناء نويبع البحري
شهد ميناء نويبع البحري
أ ش أ

شهد ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، اليوم تداول 3408 أطنان بضائع و243 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: "أيلة" و"سينا" و"أور"، بما يعكس انتظام حركة التشغيل بالميناء.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم ، أن إجمالي حركة التداول بموانئ الهيئة بلغ 64 ألف طن بضائع، و645 شاحنة، و199 سيارة، من خلال وصول وسفر 11 سفينة.

وأضاف المركز أن حركة الواردات شملت وصول 5 سفن عليها 3000 طن بضائع، و352 شاحنة، و185 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات سفر 6 سفن محملة بـ61 ألف طن بضائع، و293 شاحنة، و14 سيارة.

وأشار المركز إلى أن موانئ الهيئة سجلت أيضًا وصول وسفر 1623 راكبًا عبر موانئها المختلفة في إطار انتظام حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع والركاب.

ميناء نويبع البحري جنوب سيناء البحر الأحمر

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