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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يقود مبادرة لدعم المزارعين.. تيسيرات جديدة لتمويل المحاصيل

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
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واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جهوده لدعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تعزيز التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتيسير إجراءات تمويل المحاصيل الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمزارعين في جميع مدن المحافظة، بما يضمن حصولهم على التمويل في التوقيت المناسب.

وكان محافظ جنوب سيناء قد تقدم إلى البنك الزراعي المصري بعدد من المقترحات الهادفة إلى تبسيط إجراءات الحصول على قروض المحاصيل، وسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والصرف، وزيادة الحدود التمويلية بما يتناسب مع الارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطبيق آليات سداد مرنة تتوافق مع مواعيد الحصاد وتسويق المحاصيل.

ورحّب البنك الزراعي المصري بهذه المقترحات، مؤكدًا استمراره في دعم المزارعين من خلال تبسيط إجراءات التمويل، والاكتفاء بالمستندات الأساسية، مع مراجعة الحدود التمويلية بصورة دورية، وربط جداول السداد بمواسم نضج وحصاد المحاصيل، بما يخفف الأعباء المالية عن المزارعين ويعزز استقرار النشاط الزراعي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الهادفة إلى توفير التمويل اللازم للفلاح السيناوي في التوقيت المناسب، بما يدعم التوسع في الإنتاج الزراعي ويحقق أهداف التنمية المستدامة، في ظل التعاون الوثيق بين المحافظة والبنك الزراعي المصري.

وأكدت محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية الزراعة، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع البنك الزراعي المصري لتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الشاملة.

جنوب سيناء المحافظ المزارعين دعم البنك الزراعي

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