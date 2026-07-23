قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر يونايتد يقترب من خطف مفاجأة مونديال 2026.. اتفاق مبدئي مع مانو كونيه
بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
وظائف شاغرة لسائقي قطارات المترو والعاصمة.. الشروط وكيفية التقديم
حرب إيران تفجر أزمة النفط .. البرميل يعبر حاجز الـ100 دولار وسط مخاوف الإمدادات
بعثة بيراميدز تغادر القاهرة اليوم متجهة إلى تركيا لخوض معسكر خارجي
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .. الإفراج بالعفو عن 1214 من النزلاء المحكوم عليهم
سعر الدولار في البنوك الآن
الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا حال السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها
هل ترتفع أسعار الوقود قريبا؟.. مؤشرات جديدة تكشف السيناريو الأقرب
تصعيد في القدس والضفة.. اليونسكو تدق ناقوس الخطر بشأن البلدة القديمة
يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن
حذف بطاقات التموين.. هل يمنع عداد الكهرباء الكودي صرف الدعم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية يضبط 51 مخالفة متنوعة لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، ومراقبة السلع، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملة الميدانية أسفرت عن:
• تحرير ٥١ مخالفة تموينية جاءت بياناتها كالتالي:

في مجال الرقابة على المخابز: 
- تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن
- ٥ محاضر إنتاج خبز من لعدم مطابق للمواصفات
- محضرين عدم نظافة أدوات العجن                                                                                                                                                 - محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين
- محضر للتوقف عن الإنتاج
- محضر عدم وجود سجل

في مجال الرقابة على الأسواق: 
- تحرير ١٤ محضر لعدم الاعلان عن الأسعار
- ١٠ محاضر لعدم حمل شهادة صحية.
- ٣ محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح
- محضر لعدم الإعلان عن المخازن

في مجال الرقابة على البدالين التموينين:
- تحرير محضر لعدم وجود سجل
- ٥ محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط
- محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أرجاء المحافظة؛ لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ارشيفية

تحذير عاجل للمواطنين.. موجة حارة تضرب البلاد وأطباء يكشفون مخاطر الشمس

ترشيحاتنا

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد إيهاب جمال الدين

حادث الاتحاد السكندري.. القومي لحقوق الإنسان يؤكد رفضه التمييز ويشيد بالحكومة

رئيس الجامعة المصرية اليابانية:

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: تشغيل معمل الجهد العالي لدعم البحث العلمي وخدمة الصناعة

الغرفة التجارية للقاهرة

خلال اجتماعٍ موسع.. غرفة القاهرة: سوق البن مستقر.. والأجهزة الرقابية تتصدى بحسم لأي مخالفات

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد