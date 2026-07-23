تموين الإسماعيلية يضبط 51 مخالفة متنوعة لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة

تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، ومراقبة السلع، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملة الميدانية أسفرت عن:

• تحرير ٥١ مخالفة تموينية جاءت بياناتها كالتالي:

في مجال الرقابة على المخابز:

- تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن

- ٥ محاضر إنتاج خبز من لعدم مطابق للمواصفات

- محضرين عدم نظافة أدوات العجن - محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

- محضر للتوقف عن الإنتاج

- محضر عدم وجود سجل

في مجال الرقابة على الأسواق:

- تحرير ١٤ محضر لعدم الاعلان عن الأسعار

- ١٠ محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

- ٣ محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح

- محضر لعدم الإعلان عن المخازن

في مجال الرقابة على البدالين التموينين:

- تحرير محضر لعدم وجود سجل

- ٥ محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط

- محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أرجاء المحافظة؛ لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.