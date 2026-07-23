حقيقة إلقاء اكوام قمامة بطول ضفاف مياه بحر شبين بالسنطة .. ومحافظ الغربية يحقق | صور

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مني صالح رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة إلقاء تلال القمامة بطول ضفاف مياه ترعة بحر شبين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا فيديو لقيام سيارات تابعة لرئاسة مجلس مركز ومدينة السنطة حال قيام السائقين بالقاء اكوام وتلال القمامة.

نقطة وسيطة

الجدير بالذكر أن بعض الأهالي أكدوا أن إلقاء القمامة في أحدي النقاط الوسيطة والتي يتم تجميع بها أطنان من القرية المجاورة سعيا في نقلها إلي مصنع دفرة بطنطا .