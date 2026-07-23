قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترد على إيران: قواتنا مستعدة لحمايتنا من أية هجمات
إنقاذ عضو بحمام سباحة مركز التنمية بالجزيرة من الغرق .. ووزير الرياضة يكافئ المسعفين
بسمة وهبة تحذر من المصحات غير المرخصة : بتبعتوا ولادكم للتعاطي وليس للتعافي
بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة
القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإغلاق المجالات الجوية
ترامب الاحتياطي .. من هو الشبيه الغامض في صور الرئيس الأمريكي بعد نهائي المونديال؟
الانفجار الكبير يقترب.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على إيران
نتنياهو يجتمع بالكابينت غدا لبحث التصعيد بين واشنطن وطهران
ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات "أنقذوا أمريكا" قبل عطلة الكونجرس الصيفية
الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط ينجرف بعمق نحو صراع أكثر اتساعًا
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو في مواجهة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حقيقة إلقاء اكوام قمامة بطول ضفاف مياه بحر شبين بالسنطة .. ومحافظ الغربية يحقق | صور

تجميع القمامة بطول مياه بحر شبين بالسنطة
تجميع القمامة بطول مياه بحر شبين بالسنطة
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مني صالح رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة إلقاء تلال القمامة بطول ضفاف مياه ترعة بحر شبين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا فيديو لقيام سيارات تابعة لرئاسة مجلس مركز ومدينة السنطة حال قيام السائقين بالقاء اكوام وتلال القمامة.

نقطة وسيطة 

الجدير بالذكر أن بعض الأهالي أكدوا أن إلقاء القمامة في أحدي النقاط الوسيطة والتي يتم تجميع بها أطنان من القرية المجاورة سعيا في نقلها إلي مصنع دفرة بطنطا .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي السنطة اكوام وتلال القمامة بمركز السنطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

أرشيفي

صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

لامين يامال وجدته

هاستقبله بـ الرفيسة.. رد فعل مفاجئ من جدة لامين يامال بعد تتويجه بالمونديال

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

الزمالك يرسل تذاكر الطيران لـ شيكو بانزا وبيزيرا استعدادًا للعودة إلى القاهرة

كولر

كولر : تدريب الأهلي كان الأصعب .. وعندما تخسر الأفضل البقاء في المنزل

الزمالك

الزمالك ينهي أزمة مستحقات أوليكساندريا ويبدأ تحويل قيمة صفقة بيزيرا

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد