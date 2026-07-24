قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور أقمار صناعية تكشف بدء إيران إعادة بناء مواقعها العسكرية
السعودية تضع شرطا حاسما قبل المضي في التطبيع مع إسرائيل
هجوم بالسكين أمام كنيس يهودي في مانهاتن
نيويورك تايمز: إيران ترفض اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار
تراجع الحرارة بمقدار 3 درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
الاحتلال يقصف حي الزيتون ويدمر أربعة منازل ومنشأة تجارية في قطاع غزة
مصدر مقرب من نداي: لم نتوصل لأي اتفاقات أو تسوية نهائية مع إدارة الزمالك
أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام
تفاصيل سعر أكبر دولار في البنوك الآن
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الفرق بين الغضب لله وللنفس وكيفية علاجه ومقاومته؟

الغضب
الغضب
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن الغضب شعلة نار مستكنَّة في طيِّ القلب، كاستكنان الجمر تحت الرماد؛ فهي قابلة للاشتعال والظهور، لكنها غير ظاهرة.

وأضاف علي جمعة، في منشور على فيس بوك، أن الغضب غريزة من غرائز الإنسان؛ يحتاج إليها الإنسان ليدافع عن نفسه، ولذلك نحتاج إلى توجيهه، لا إلى نفيه؛ لأننا لا نستطيع أن نلغيه. وهو مثل الحب: نوجِّهه، ولا نلغيه.

وكان سيدنا رسول الله يقول: «لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ»، وكان النبي لا يغضب إلا أن تُنتهك حرمات الله. والغضب لله يكون منضبطًا؛ فلا يؤدي إلى الأذية والانتقام، وإنما يؤدي إلى التأديب والتربية.

أما الغضب الثائر الذي يكون بسبب نقص مراد الإنسان، فهو غضب غير متحكَّم فيه، منوها أن الغضب يؤثر في اللسان، فيدفع إلى السب والفحش والبذاءة، ويؤثر في الجوارح، فيدفع إلى الضرب والتخريب، وقد يؤدي في القلب إلى الحقد والحسد والغل.

أما التفريط، فيكون بأن يحتمل الإنسان الذل ويهين نفسه.
وكان النبي يقول: «إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي».

الغضب الذي يحافظ على الأسرة

وأوضح أن هذا النوع من الغضب يحافظ على الأسرة، والحرمات، والهيبة، وهذا هو المطلوب: لا إفراط ولا تفريط، ويرجع الإمام الغزالي أسباب الغضب إلى أمور، منها: الزهو، والعُجب، والفخر، والاستهزاء، والسخرية، والتعيير، وشدة الحرص، والبخل، والشح.
وكانت قاعدته في العلاج أن الأشياء تُعالَج بأضدادها:
فالزهو يُعالَج بالتواضع، والعُجب بمعرفة النفس وافتقارها، والفخر بالتذكُّر، والهزل بالجد، والاستهزاء بالاحترام، وشدة الحرص بالتوكل والصبر والقناعة.

وذكر أن هذه هي فكرة التخلي والتحلي؛ فإذا خلَّيت قلبك من القبيح، امتلأ بضده من الصحيح، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وأشار إلى أن من الأمور التي تساعد على ذهاب الغضب: ذكر الله، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والوضوء، وتغيير الهيئة؛ فمن كان قائمًا فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع.
 

الغضب علي جمعة الغضب لله الغضب للنفس علاج الغضب مقاومة الغضب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

رحلات جوية

سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات

الزمالك

أحمد حسن يكشف تطورًا جديدًا داخل الزمالك بشأن الرخصة الإفريقية

الطقس

بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة

طبيبة أسنان ترقص داخل العيادة

مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة

الأرجنتين وإسبانيا

صدق أو لا تصدق.. مطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا بسبب الأخطاء التحكيمية

النقل البري تكرم بطل واقعة التريلات عماد جلال

النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة

ترشيحاتنا

الفنانة نوران ماجد

نوران ماجد: تجربة فيلم خلي بالك من نفسك إضافة قوية لمسيرتي| فيديو خاص

الفنانة ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر عن صورة المستشفى: قديمة.. وأنا الحمد لله بخير| فيديو خاص

الفنانة نوال الزغبي

بإيقاعات مرحة ولمسة مصرية.. نوال الزغبي تشعل صيف 2026 بأغنية كيوت

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد