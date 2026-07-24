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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رشيدة وبكار.. محمد ثروت يسخر من الفيفا

الارجنتين واسبانيا
الارجنتين واسبانيا
رباب الهواري


سخر الفنان محمد ثروت من ليونيل ميسي «سيد معزة»، مشيرًا إلى أن «فيفا» لم تستقدم رشيدة وبكار في حفل نهائي كأس العالم 2026، حتى لا يغضب «سيد معزة».


قال محمد ثروت في برنامج «بعد الماتش» على قناة «صدى البلد»، مع الفنان عمرو رمزي: «الراقصة شكرية سامي من شارع محمد علي كانت حاضرة حفل ختام كأس العالم (يقصد شاكيرا)».


وأضاف: «ما ينفعش يجيبوا رشيدة وبكار في حفل ختام كأس العالم، ما ينفعش يجيبوا رشيدة علشان ما يغيظوش سيد معزة (يقصد ميسي)».
تابع: «أنا وبدرية طلبة نحيي حفلات في الفيفا، رغم فسادها، بيبعتولنا لانش».


وأردف: «اللي معاه قرش يسوى قرش، والزمن غدار».
أكد: «أنا أول واحد قلت إن الفيفا فيها "نيفة"، وفيها فساد، وألخص شعار البطولة في كلمتين: دان تُدان».
أوضح: «ميسي "سيد معزة".. لما جيت أحيّيه قلت له: اررررر، ومفيش حكم».


أكمل: «سويسرا أشادت بحكم مباراة مصر والأرجنتين، ويشاء السميع العليم أن يتم لعب نفس الملعوب معهم في مباراتهم أمام الأرجنتين، وبيخسروا بثنائية».


أتم: «جالي رسالة من الهاني كين، هو اسمه الهاني تين، أبوه كان بياع تين في إنجلترا».

الارجنتين اسبانيا اخبار الرياضة كأس العالم

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