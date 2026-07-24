إسبانيا تطلب 4 طائرات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات

أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأنها طلبت أربع طائرات إطفاء حرائق من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك للمساعدة في السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من العاصمة "مدريد".

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن اليونان وافقت بالفعل على إرسال طائرتي إطفاء من طراز "كنداير" لإخماد الحرائق استجابة لهذا الطلب.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قد أنشأت في شهر أكتوبر عام 2001 آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية بين دول التكتل وأخرى مشاركة إضافية.