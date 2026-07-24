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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على شروط ومزايا 29 فرصة عمل بالقطاع الخاص في الوادي الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عن توافر 29 فرصة عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة، ودعم خطط التشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن المديرية تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل حقيقية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتلبية احتياجات سوق العمل، مع الالتزام بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة لعلاقات العمل. 

وأشار إلى أن الفرص المتاحة تشمل 15 فرصة عمل بوظيفة عامل زراعي، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و25 عامًا، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الأجر وفقًا للخبرة والكفاءة. 

وأضاف أن المديرية أعلنت كذلك عن 14 فرصة عمل بوظيفة أخصائية تمويل، ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح عمر المتقدمين بين 22 و35 عامًا، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإتاحة فرص لزيادة الراتب بحسب الخبرة. 

وأكد مدير مديرية العمل أن المديرية تواصل التنسيق مع مختلف منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع مؤهلات الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لخطة وزارة العمل لدعم التشغيل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب.

ودعا أسامة إبراهيم الراغبين في التقديم إلى سرعة التوجه إلى أقرب مكتب عمل على مستوى مراكز المحافظة لتسجيل بياناتهم والتقدم للوظيفة المناسبة، مؤكدًا أن استقبال الطلبات يتم وفقًا للشروط المعلنة وحتى استيفاء الأعداد المطلوبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار مديرية العمل في الإعلان عن فرص تشغيل جديدة بشكل دوري، داعيًا شباب المحافظة إلى الاستفادة من هذه الفرص الجادة التي تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل والإنتاج والمشاركة في جهود التنمية.

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