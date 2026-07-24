الوادي الجديد تعلن خريطة مكاتب العمل لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد توزيع مكاتب العمل على مستوى مراكز المحافظة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمالية وإنجاز معاملاتهم بالقرب من محل إقامتهم.

11 مكتب عمل لخدمة المواطنين

وأوضحت المديرية أن مقرها الرئيسي يقع بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمبنى المديريات في الدور الثاني، فيما تنتشر مكاتب العمل الرئيسية بمدن الخارجة، والداخلة، وباريس، وبلاط، والفرافرة، إلى جانب مكاتب القرى التابعة، ومنها بولاق، والقلمون، والراشدة، والجديدة، والقصر، وغرب الموهوب.

ودعت المديرية المواطنين إلى التوجه لأقرب مكتب عمل للحصول على الخدمات والاستفسارات، مؤكدة أن هذا الانتشار يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتيسير إجراءات التواصل مع المواطنين، وضمان سرعة تقديم الخدمات العمالية بكفاءة في مختلف أنحاء المحافظة.