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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحمد يوسف أحمد يفوز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2026

جوائز الدولة
جوائز الدولة
جمال الشرقاوي

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فوز الدكتور أحمد يوسف أحمد بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس المخصص للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

جاء فوز الدكتور أحمد يوسف أحمد بعد منافسة مع الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم المصريات بكلية الآثار جامعة عين شمس، حيث ضمت القائمة القصيرة للجائزة الاسمين، وفق القوائم الرسمية التي أعلنتها وزارة الثقافة لجوائز الدولة لعام 2026.

وتُعد جائزة النيل أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين، وتُمنح في مجال العلوم الاجتماعية لفائز واحد، وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية.

ويُعد الدكتور أحمد يوسف أحمد أحد أبرز الأكاديميين المصريين المتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إذ تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من الكلية نفسها، ويعمل أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وشغل الدكتور أحمد يوسف أحمد عددًا من المناصب الأكاديمية والبحثية البارزة، من بينها مدير معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" خلال الفترة من 1993 إلى 2013، كما تولى إدارة مكتب القاهرة لمركز دراسات الوحدة العربية بين عامي 1989 و1993.

وأثرى الفائز جائزة النيل المكتبة العربية بعدد من المؤلفات والدراسات المتخصصة في قضايا النظام العربي والعلاقات الدولية، من أبرزها كتاب «الصراعات العربية – العربية 1945–1981: دراسة استطلاعية»، كما شارك في إعداد وتحرير العديد من الكتب والتقارير الفكرية، منها تقارير «حال الأمة العربية»، وكتاب «صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأمريكية»، إلى جانب المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

المجلس الأعلى للثقاف الدكتور أحمد يوسف أحمد جائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2026 الدكتور عبد العزيز قنصوة

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