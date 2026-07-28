قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق أتوبيس لتعديه بالسب والضرب على راكب.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد أتوبيس لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية لمعاتبته على قيامه بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مصاب بجرح سطحى – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله قرر بتضرره من قائد أتوبيس "مينى باص" تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية عقب معاتبته له على سيره عكس الإتجاه.

أمكن تحديد وضبط الأتوبيس المشار إليه "سارى التراخيص"، وقائده (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وتم بإرشاده ضبط "العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الأتوبيس ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.