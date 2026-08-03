الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، رغم ما تم الإعلان عنه من اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وآخرها استشهاد 18 فلسطينيا أمس في قطاع غزة.

وأضاف أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الاثنين/ - أن الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وكأنه اتفاق على الورق وموت على الأرض، ولم يفضِ إلى وقف شامل للعدوان وحماية الشعب الفلسطيني، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجدد مطالبة القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات حازمة لإلزام سلطات الاحتلال بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من الاتفاق، ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.