إحالة واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالمنطقة الصناعية بقويسنا للنيابة

قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إحالة واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بناءً علي مذكرة اللجنة المشكلة رقم 414 لسنة 2026، وما أسفر عنه تقرير فحص الأعمال التي قام جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بإسنادها لبعض الشركات خلال الفترة من 2020 وحتي مارس 2025، ومذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

وتبين من خلال التحقيقات تقصير وإهمال عدد من المختصين بالجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا وتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحفاظ على كميات من الرمال بــ 7 قطع والمقدر كمياتها حوالي 48 ألف و 825 م3 بقيمة تتجاوز المليون جنيه ، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء علي تلك الرمال والتصرف فيها دون سند قانوني بما يمثل شبهة إهدار للمال العام.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشدداَ على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.