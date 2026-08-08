شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تصل إلى أكثر من 412 ألف مواطن عبر أكثر من 26 ألف نشاط

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تنفيذ رؤيتها في بناء الإنسان وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”، التي تشارك فيها محافظة الغربية ومدينة زفتى بصفتها عضوًا في الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو (GNLC)، وتُنفذ بالشراكة مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL)، تمثل نموذجًا رائدًا لتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تحت إشراف اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حققت خلال النصف الأول من عام 2026 إنجازات متميزة ضمن المبادرة، حيث نفذت 26 ألفًا و352 نشاطًا توعويًا، استفاد منها 412 ألفًا و445 مواطنًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية.

دعم محاور التنمية

وأشار المحافظ إلى أن الإنجازات تضمنت تنفيذ مشروع “صحتهم مستقبلهم” بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والذي استهدف 502 مدرسة ابتدائية، واستفاد منه 381 ألفًا و799 طالبًا و15 ألف معلم، من خلال تنفيذ نحو 6 آلاف نشاط مدرسي، إلى جانب تركيب 12 ألفًا و550 قطعة موفرة للمياه داخل المدارس، بما أسهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 40%، لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين النشء.

توعية ترشيد المياه

وأضاف المحافظ أن الشركة نفذت كذلك حملة “21 يوم” للتوعية بصحة الفم والأسنان وترشيد استهلاك المياه، والتي شهدت توزيع 209 آلاف و698 طقمًا صحيًا، ومنح 195 ألف شهادة تقدير للطلاب المشاركين، إلى جانب تنظيم حملات طرق الأبواب التي استفاد منها نحو 9 آلاف و800 مواطن، وتنفيذ برامج توعية بمراكز خدمة العملاء استفاد منها 1000 مواطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه، وندوات توعوية استهدفت طلاب الجامعات والسيدات والأئمة والجزارين، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل 140 من المعلمين والمشرفين والمتابعين لنشر رسائل التوعية داخل المجتمع.

دعم المسئولية الاجتماعية

كما امتدت جهود الشركة إلى مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تم بحث حالات 267 أسرة، وقبول 137 أسرة بإجمالي 1335 مستفيدًا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز المحافظة، بما يعكس الدور المجتمعي للشركة إلى جانب دورها الخدمي.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن محافظة الغربية مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي، وترسخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توطين أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة الغربية كإحدى المحافظات الرائدة في نشر ثقافة التعلم مدى الحياة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.