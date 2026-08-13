أمل سلامة: محاولات الإخوان للتشكيك في الدولة لن تنال من ثقة المواطنين

أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي واليقظة في التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات، مشيرة إلى أن وعي المصريين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة والتشكيك.

وقالت سلامة إن الدولة المصرية تواجه محاولات مستمرة للنيل من مؤسساتها والتشكيك في إنجازاتها، إلا أن الشعب المصري أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المعلومات الحقيقية والمحتوى المضلل الذي يستهدف التأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة.

وعي المصريين حائط صد أمام شائعات الإخوان

وأضافت أن محاولات جماعة الإخوان للتشكيك وإثارة حالة من عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة لن تنجح في تحقيق أهدافها، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات مجهولة المصدر، والاعتماد على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة للتحقق من الحقائق.

وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من التماسك المجتمعي والوعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الإعلام ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في رفع الوعي والتصدي للمعلومات المضللة.

وشددت أمل سلامة على أن الحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك تتطلب وعيًا حقيقيًا من المواطنين، بالتوازي مع سرعة توضيح الحقائق والرد على المعلومات غير الدقيقة.

وأكدت أن وعي الشعب المصري ووحدة صفه يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، مشددة على ضرورة مواصلة العمل والبناء وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وعدم السماح لمحاولات التضليل والتشويه بالتأثير على استقرار المجتمع.