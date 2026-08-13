بريطانيا تؤكد مواصلة دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن

أكدت السفيرة البريطانية سارة ماكنتوش، أن بلادها ستواصل العمل مع الشركاء لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، استنادًا إلى تمويل تجاوز 180 مليون دولار قدمته المملكة المتحدة خلال عام 2025 للمساعدات المنقذة للحياة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم /الخميس/، بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن، أشارت ماكنتوش إلى تعيين أفراح الزوبة أول وزيرة للخارجية في اليمن، مؤكدة أن لندن تتطلع إلى العمل معها ومع الحكومة اليمنية الأوسع نطاقًا لدعم جهود الإصلاح والأمن، بما في ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية في اليمن.

وحذرت السفيرة البريطانية من خطورة المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الخيارات التي يتم اتخاذها الآن ستحدد ما إذا كان اليمن سيتجه بصورة أكبر نحو السلام أو سينزلق مجددًا إلى صراع أعمق وأزمة إنسانية أشد.