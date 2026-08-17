أداء متباين بمؤشرات البورصة عند الإغلاق

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب ،قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية و المستثمرين الأفراد المصريين والعرب .

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 22 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4.288 تريليون جنيه ، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 69 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 17.9 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.79 في المائة ليصل إلى مستوى 55415.07 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.63 في المائة ليبلغ 21771.03 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.33 % ليبلغ مستوى 28106.43 نقطة.