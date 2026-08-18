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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالجيزة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 11 أغسطس الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة بين طرف أول: (عاطل) ، طرف ثان: (5 أشخاص) جميعهم مقيمين بالجيزة ، لخلافات مالية سابقة بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الثانى والتوجه لمسكن الأول مستقلين دراجات نارية وقاموا بإطلاق الألعاب النارية أمام منزله “دون حدوث إصابات”.

 وتم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 قطع ألعاب نارية – 3 دراجات نارية "المستخدمين فى الواقعة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم التحفظ على الدراجات النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق أسلحة بيضاء ألعاب نارية البلطجة

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