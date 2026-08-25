محافظ الإسماعيلية يتفقد مصابي حادث «طريق الدواويس».. ويوجّه برعاية شاملة لهم ولأسرهم

توجَّه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لمستشفى القصاصين التخصصي لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم، الثلاثاء، على طريق الدواويس بمركز ومدينة القصاصين؛ للاطمئان على تقديم جميع سبل الرعاية الطبية الشاملة والدعم النفسي لهم ولأسرهم داخل المستشفى.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لللمصابين وأسرهم ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول.

وقال المحافظ خلال تفقده الخدمات الطبية بالمستشفى: «تابعت الحادث منذ اللحظات الأولى ووجهت برفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية.. ولن نتهاون في تقديم أفضل رعاية للمصابين، وفي الوقت ذاته ننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة والتقرير الفني للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة أي مقصر وفقًا للقانون، فهدفنا الأول هو الحفاظ على أرواح أبنائنا وضمان الأمان على الطرق».

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تحركت على الفور، بالتنسيق مع إدارة المرور والحماية المدنية؛ للتعامل مع تداعيات الحادث، وتم إعادة فتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالكامل، مؤكدًا التزام المحافظة بالشفافية التامة في إطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصحية للضحايا ونتائج التحقيقات.

يذكر أن الحادث وقع في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، إثر تصادم سيارتين (واحدة ربع نقل محملة بعمالة وأخرى ملاكي) بطريق الدواويس بالقصاصين.

وبلغ إجمالي المصابين 24 شخصا، حيث تم نقل 17 مصابًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تلقى 7 مصابين الإسعافات الأولية والعلاج بموقع الحادث.