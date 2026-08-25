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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف معارض المستلزمات الدراسية تخفف الأعباء عن الأسر

جمال أبو الفتوح - عضو مجلس الشيوخ
جمال أبو الفتوح - عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، تجسد اهتمام القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ومساندة الأسر المصرية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال أبو الفتوح إن توجيه الرئيس السيسي بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة يأتي في توقيت مهم، خاصة مع تزايد احتياجات الأسر مع بداية الموسم الدراسي، مشيرا إلى أن المعارض تمثل إحدى الأدوات الفعالة لتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، وتقليل الأعباء المالية على أولياء الأمور.

وأوضح أن التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف المحافظات، والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، يساهم في تحقيق توازن أفضل في الأسواق، وتعزيز المنافسة، والحد من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

الدولة تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها

وأضاف النائب جمال أبو الفتوح أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تكتفي بوضع السياسات العامة، وإنما تعمل على اتخاذ إجراءات عملية يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات المرتبطة باحتياجات الأسرة المصرية.

وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية والغرف التجارية والمصنعين والمنتجين، لضمان توفير كميات كافية ومتنوعة من المستلزمات الدراسية، مع الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة المنتجات.

وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن نجاح هذه المعارض يتطلب استمرارها خلال فترة كافية، وتوزيعها جغرافيا بصورة عادلة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجا، بما يضمن وصول الدعم السعري إلى أكبر شريحة من المواطنين.

واختتم النائب جمال أبو الفتوح بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دعمًا مباشرًا للأسرة المصرية، وتسهم في استقبال العام الدراسي الجديد بأعباء أقل وقدرة أكبر على تلبية احتياجات الأبناء التعليمية.

جمال أبو الفتوح لجنة الري والزراعة الشيوخ التعليم العام الدراسي

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