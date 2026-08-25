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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاب ينقذ طفلًا من الغرق في ترعة السويس.. والأهالي يطالبون بتكريمه

قفز في الترعة بملابسه.. شاب من السويس ينقذ طفلا من الغرق في اللحظات الأخيرة
قفز في الترعة بملابسه.. شاب من السويس ينقذ طفلا من الغرق في اللحظات الأخيرة
محمد ثروت

في موقف يجسد روح الشهامة والجدعنة  نجح الشاب أحمد جابر المصري في إنقاذ طفل صغير من الغرق داخل ترعة السوي  بعدما قفز خلفه دون تردد وتمكن من انتشاله من المياه قبل أن يجرفه التيار ويتعرض للغرق، في مشهد لاقى إشادة واسعة من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة 

طفل يسقط في ترعة السويس وشاب يقفز لإنقاذه

وقال شهود عيان إن طفل صغير سقط في مياه ترعة السويس 

ب شارع الباسل بمحافظة السويس  وأثناء مرور الشاب أحمد جابر المصري بالمكان 

فوجئ بالطفل داخل المياه، فلم يتردد في القفز خلفه لإنقاذه.

وأوضح الشهود أن الشاب بادر بالنزول إلى الترعة بكامل ملابسه وحذائه ومتعلقاته الشخصية دون أن يمنحه الموقف فرصة للتفكير في نفسه حيث كان همه الوحيد الوصول إلى الطفل وإخراجه من المياه في أسرع وقت 

سلم لإنقاذ الطفل والشاب من مياه الترعة

وأضاف شهود العيان أن الواقعة أثارت انتباه الموجودين بالمنطقة، وسارع الأهالي إلى التدخل للمساعدة، حيث استعانوا بسلم لإنزال الشاب والطفل إلى أعلى، خاصة أن مستوى المياه يقع أسفل مستوى الشارع بنحو 3 أمتار نتيجة وجود كورنيش على جانبي ترعة السويس 

وبعد إخراج الطفل تبين وفقا لرواية الشهود أنه من ذوي الهمم وفاقد الأهلية ما جعل سرعة تدخل الشاب أكثر أهمية في إنقاذه من خطر محقق 

منقذ الطفل يعمل بجهاز الإنارة في السويس

وأشار شهود العيان إلى أن الشاب أحمد جابر المصري يعمل ضمن العاملين بجهاز الإنارة بمحافظة السويس مؤكدين أن ما فعله جاء بشكل تلقائي ودون تردد، بعدما شاهد الطفل في موقف يستدعي التدخل الفوري 

وتحول موقف الشاب إلى حديث بين الأهالي، الذين أشادوا بشجاعته ومروءته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس قيم الشهامة والإنسانية التي يتميز بها أبناء السويس 

مطالب بتكريم شاب السويس بعد انتشار فيديو الإنقاذ

وعقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظات إنقاذ الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب عدد من المواطنين في السويس اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، بتكريم الشاب أحمد جابر المصري، تقديرا لشجاعته وموقفه الإنساني 

وأكد الأهالي أن الشاب لم يفكر في ملابسه أو متعلقاته الشخصية ولم ينتظر وصول أي جهة للإنقاذ، وإنما بادر بالقفز إلى المياه فورا لإنقاذ الطفل، في موقف وصفوه بأنه نموذج حقيقي للشهامة والجدعنة 

وتأتي الواقعة لتسلط الضوء مجددا  على أهمية سرعة التدخل في حالات الغرق، خاصة في المناطق القريبة من المجاري المائية  مع ضرورة توعية الأطفال وأسرهم بخطورة الاقتراب من الترع والمناطق غير المؤمنة


 

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