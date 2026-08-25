«مدد يا رسول الله» على المسرح القومي احتفالًا بالمولد النبوي.. الدخول مجانًا

يستضيف المسرح القومي، غدًا الأربعاء 26 أغسطس، احتفالية «مدد يا رسول الله»، التي تنطلق في تمام التاسعة مساءً، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، في تجربة فنية تجمع بين المسرح والإنشاد الديني والموسيقى، وتقدم المديح النبوي في صياغة فنية تحتفي بهذه المناسبة الدينية، بمشاركة نخبة من الفنانين والمنشدين.



وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بدعم الحركة المسرحية وتعزيز حضور الفنون في المناسبات الثقافية والدينية، برعاية قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، من خلال فرقة مسرح الغد، وتقدم على خشبة المسرح القومي بقيادة الفنان سامح مجاهد.



وتشهد الاحتفالية تعاونًا فنيًا مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال مشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة وليد الحسيني، وبمصاحبة المايسترو محمد سمير، حيث تقدم مجموعة من الأناشيد والمدائح الدينية، بما يتكامل مع الجانب المسرحي والموسيقي للاحتفالية.

ووجّه الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، الشكر والتقدير للفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، على التعاون والمشاركة المتميزة لفرقة الإنشاد الديني، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل إضافة فنية متميزة للاحتفالية، وتجسد التعاون والتكامل بين قطاعات وزارة الثقافة، بما يليق بهذه المناسبة الدينية وجمهورها.



الاحتفالية بطولة الدكتور أيمن الشيوي، وفاء الحكيم، جلال عثمان، محمد بهجت، حمدي أبو العلا، وممدوح الميري، إلى جانب المنشد ماهر محمود إسماعيل.



والاحتفالية من كتابة وأشعار محمد بهجت، وألحان يحيى غانم، وسينوغرافيا ماهر محمود، وإضاءة عز حلمي، وأزياء مايسة محمد عبد اللطيف، ودعاية ماهر محمود، وإخراج حمدي أبو العلا.



وتقام الاحتفالية بالمجان للجمهور غدًا الأربعاء 26 أغسطس، في تمام التاسعة مساءً، على خشبة المسرح القومي.