«جوائز الدولة.. الواقع والمأمول».. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين

تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة بعنوان «جوائز الدولة.. الواقع والمأمول»، لمناقشة واقع جوائز الدولة وسبل تطويرها، وبحث كيفية صياغة معايير أكثر عدالة ووضوحًا، في إطار من الشفافية والموضوعية.

يتحدث في المائدة المستديرة: الكاتب الصحفي محمد سلماوي، ود. سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، ود. أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، والكاتب الصحفي محسن عبدالعزيز، مدير تحرير «الأهرام»، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي د. هاني نسيرة.

تقام النظرة يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة أمين الرافعي (القاعة المستديرة)، في الدور الثالث بمبنى نقابة الصحفيين.