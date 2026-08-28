ولاء صبره مديرًا للمنطقة الصناعية في الإسماعيلية

أصدر اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتولي ولاء صبره مهام مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، في إطار إعادة تنظيم العمل ودعم منظومة الإدارة داخل المنطقة.

ويأتي القرار في ضوء توجه محافظة الإسماعيلية نحو رفع كفاءة الأداء بالمنطقة الصناعية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تهيئة بيئة أفضل للاستثمار ودعم النشاط الصناعي بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على متابعة احتياجات المنطقة الصناعية، والعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الإسماعيلية.