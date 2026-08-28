النرويج تعلن الحداد الوطني على الملك حتى موعد جنازته

أعلنت النرويج فترة حداد وطني تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى موعد جنازة الملك هارلد الخامس الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الجمعة/ - أنه سيتم تنكيس الأعلام على المقار الملكية والمباني الحكومية والمواقع العسكرية حدادا على وفاة الملك، كما سيتم إلغاء أو تأجيل جميع الفعاليات الاجتماعية غير المرتبطة بالعمل.

وكان القصر الملكي النرويجي قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك عقب نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من عدوى بكتيرية في الدم.

يشار إلى أن هارالد الخامس قد تولى العرش في النرويج منذ 17 يناير عام 1991، ويعد من أكبر ملوك أوروبا.