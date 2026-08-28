قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ 2 مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون
روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع
طالبة عين شمس تحصد المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية
مش عايزة تديهم فلوس.. القبض على شخصين تعديا على والدتهما بالضرب بالسيدة زينب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة
من عائلة واحدة.. 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخر في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بغزة
ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - طنطا" إثر السرعة الزائدة..صور
هيئة إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 538 شخصا
الداخلية تنفي وجود إضرابات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
إنجاز غير مسبوق.. روبوتات بشرية تحصد 46 ميدالية بينها 18 ذهبية | فيديو
الأزهر ومفتي الجمهورية يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويدعوان لرفع البلاء عن شعبها الشقيق
شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النرويج تعلن الحداد الوطني على الملك حتى موعد جنازته

النرويج تعلن الحداد الوطني على الملك حتى موعد جنازته
النرويج تعلن الحداد الوطني على الملك حتى موعد جنازته
أ ش أ

أعلنت النرويج فترة حداد وطني تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى موعد جنازة الملك هارلد الخامس الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الجمعة/ - أنه سيتم تنكيس الأعلام على المقار الملكية والمباني الحكومية والمواقع العسكرية حدادا على وفاة الملك، كما سيتم إلغاء أو تأجيل جميع الفعاليات الاجتماعية غير المرتبطة بالعمل.

وكان القصر الملكي النرويجي قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك عقب نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من عدوى بكتيرية في الدم.

يشار إلى أن هارالد الخامس قد تولى العرش في النرويج منذ 17 يناير عام 1991، ويعد من أكبر ملوك أوروبا.

حداد وطني الملك هارلد الخامس هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تنكيس الأعلام على المقار الملكية والمباني الحكومية المواقع العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

الزمالك

على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟

ترشيحاتنا

القمح

الزراعة تكشف طريق مصر للاكتفاء الذاتي من القمح.. «المصاطب» ترفع الإنتاج 30%

البنزين والسولار

سامح فهمي يكشف كواليس رفع دعم البنزين والسولار في عهد مبارك

عراقجي

عراقجي: إعادة الدبلوماسية مع أمريكا ليست مستحيلة

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

المزيد