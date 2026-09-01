نائب محافظ الوادي الجديد يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لموسم 1448هـ/2027م

شهد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد، للمتقدمين لأداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، بحضور اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، ولفيفٌ من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

أسفرت القرعة العلنية التي أجريت إلكترونيًا عن فوز 26 حاجًا من المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم (1448هـ/ 2027م) على مستوى مراكز المحافظة.

وأعرب نائب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية ونظام، مقدمًا التهنئة للفائزين راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا.