قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من النخبة.. الأهلي يطلب حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري
مدبولي يبحث مع رئيس جونفاري إندستريز الإسبانية فرص الاستثمار بمجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة
زيارة الرئيس الصيني.. خالد عيش يعدد المكاسب العائدة على الصناعات المصرية
حقيقة التصريح المتداول لـ مدبولي بشأن وصول خسائر قناة السويس لـ500 مليون دولار شهريًا
نتيجة قرعة الحج 2027.. خطوات الاستعلام إلكترونيا ورقم الخدمة الصوتية لمعرفة أسماء الفائزين
قافلة "زاد العزة" الـ269 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس
أسوان.. إحالة سائق مكن طفلته من قيادة سيارة مخلفات لنيابة كوم إمبو
التعاون المصري الصيني.. شراكة تدعم مشروعات النقل والطاقة والمدن الجديدة
عصام عبدالفتاح: كورس var و3 معسكرات لحكام الدوري في سبتمبر ونوفمبر| خاص
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لموسم 1448هـ/2027م

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد، للمتقدمين لأداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، بحضور اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، ولفيفٌ من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

أسفرت القرعة العلنية التي أجريت إلكترونيًا عن فوز 26 حاجًا من المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم (1448هـ/ 2027م) على مستوى مراكز المحافظة.

وأعرب نائب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية ونظام، مقدمًا التهنئة للفائزين راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قرعه علنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك

ظواهر نادرة

سماء سبتمبر تخبئ 4 مفاجآت.. ماذا ينتظر مصر خلال أيام؟

الفلاشة القديمة ليست بريئة

الفلاشة القديمة ليست بريئة.. سر صغير قد يكشف بياناتك بعد التخلص منها

بالصور

لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد