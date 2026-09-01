خطة لتعزيز المشاركة داخل مراكز الشباب بدمياط

عقد الدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اجتماعًا مع إدارة البرلمان ومديري الإدارات الفرعية، لمناقشة سبل تعزيز المشاركة الشبابية وتفعيل دور مراكز الشباب في استقطاب النشء والشباب والاستفادة من البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج «نتشارك» للتحكيم في المبادرات المجتمعية، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب، بما يسهم في دعم الأفكار والمبادرات الشبابية وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور حسام أبو سالم ضرورة أن تكون مراكز الشباب بيئة جاذبة للنشء والشباب، من خلال تقديم أنشطة وبرامج متنوعة تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم، مشددًا على أهمية العمل على زيادة معدلات المشاركة والاستفادة من برامج وزارة الشباب والرياضة

كما وجه بضرورة متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب، بما يضمن تحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

وذلك بإشراف الأستاذ مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، و ريحاب عيسى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.