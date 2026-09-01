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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد الركراكي: حسام حسن أثبت أن المدرب الوطني لا يقل عن الأجنبي

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أكد وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، أن حسام حسن نجح في تحقيق إنجازات مهمة مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن تجربة المدرب الوطني تستحق الثقة والدعم.

حسام حسن 

وقال الركراكي إن حسام حسن قاد مصر إلى التأهل لكأس العالم، وبلغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، كما نجح في الوصول إلى الأدوار الإقصائية في المونديال، وهو إنجاز لم تحققه مصر من قبل.

وأضاف أن هذه التجربة تؤكد جودة المدرب الوطني، وأن التعاقد مع مدرب أجنبي لا يعني بالضرورة اختيارًا أفضل، موضحًا أن المدرب الوطني يكون أكثر قدرة على فهم لاعبي بلده وطبيعتهم والتعامل معهم بالشكل المناسب.

وشدد الركراكي على أنه لم يشعر طوال مسيرته بأي عقدة تجاه المدرب الأجنبي، قائلًا إنه لا يعتبر مدربًا مثل لويس إنريكي أفضل منه لمجرد عمله مع أندية أوروبية، مؤكدًا: «لا أقول إنني أفضل من الجميع، لكنني أؤمن بأنني لست أقل من أي مدرب منافس».

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