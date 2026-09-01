تطوير السوق القطاعي للخضروات والفاكهة والأسماك بفارسكور

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بمدينة فارسكور، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وفايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وخلال الجولة، تفقد "المحافظ" السوق القطاعي للخضروات والفاكهة والأسماك بالمدينة، للوقوف على وضعه الحالي وبحث سبل تطويره ورفع كفاءته، بما يحقق الاستفادة المثلى منه، ويُسهم في تحسين حركة البيع والشراء. كما حرص "المحافظ" على التواصل المباشر مع المواطنين والبائعين، والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول السوق، والتعرف على رؤيتهم بشأن سبل تطويره وتنظيمه بما يلبي احتياجاتهم ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وناقش الدكتور حسام الدين فوزي عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم السوق وتطوير العمل به، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة .