منجي بدر: يجب تعويض العجز في الميزان التجاري بين مصر والصين باستثمارات مباشرة

كشف الوزير مفوض والخبير الاقتصادي منجي بدر، أن مصر تطالب تعويض العجز في الميزان التجاري مع الصين إلى استثمارات صينية مباشرة على الأقل بـ 10 مليارات دولار في الوقت الراهن.

وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الزعيم الصيني جاء لمصر ليعرض تطوير بنية تحتية ونقل تكنولوجيا وتعميق الصناعة ودعم السياسة المصرية لإحلال السلام في المنطقة.

وأوضح أن الزيارة استقبلت بارتياح من الجنوب العالمي والمحبين للسلام بينما لم يرحب بها الولايات المتحدة الأمريكية المتخوفة من دخول التكنولوجيا العسكرية.

وأوضح أن مصر لا تسعى إلى حلف جديد مع الصين ولكن إلى تعاون تنموي، مع الحفاظ على التعاون المصري الأمريكي والتعاون المصري الأوروبي فلا يمكن التضحية بأي منهما.

واختتم أن هناك عجز كبير في الميزان التجاري حيث إن مصر تصدر لبكين بـ مليار دولار بينما تستورد بما قيمته نحو 20 مليار دولار