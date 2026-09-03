محافظ السويس يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

وجه اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس بسرعة الانتهاء من جميع التجهيزات وأعمال الصيانة داخل مدارس المحافظة، استعدادا للعام الدراسي الجديد مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب وهيئة التدريس

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير المساعد، والأستاذة ثريا منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، و أحمد سالم، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والنائب إبراهيم عبد الله، رئيس مجلس أمناء التعليم، إلى جانب رؤساء الأحياء والمستشار العسكري وعدد من القيادات التنفيذية

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها، وسرعة إزالة الإشغالات والتعديات، مع عدم وضع صناديق القمامة أمام المدارس، كما كلف رئيس قطاع كهرباء السويس بمراجعة وصيانة الكابلات وعلب وأكشاك الكهرباء بمحيط المدارس والتأكد من تأمينها

كما أكد محافظ السويس أهمية دور مديرية الأوقاف في تنظيم البرامج والندوات التوعوية داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بهدف نشر القيم والأخلاق الحميدة وتعزيز وعي الطلاب، ووجه الشكر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على جهودها في أعمال المتابعة والتنسيق خلال الفترة الماضية

و شدد محافظ السويس على استمرار المتابعة الميدانية وسرعة تنفيذ جميع التكليفات، مؤكدًا أن التعاون بين الأحياء ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ومختلف الجهات التنفيذية يمثل عاملا أساسيا لضمان جاهزية المدارس وبدء الدراسة في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة







